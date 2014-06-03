投行观点：中国在未来几周内可能下调利率或存款准备金率--巴克莱

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透北京6月3日 - 国际投行--巴克莱最新研究报告称，在未来的几周内，中国将更有可能实施更加宽松的货币政策，包括（目标）利率或存款准备金率下调。
报告认为，这种政策放松亦或表现为再贷款、定向存款准备金率的下调、创新性的金融工具等。将会提高信用可获得性，并且减少实体经济中特定领域的融资成本。利率下调将有助于降低借贷成本；存款准备金率下调，将会增加流动性，从而增加货币乘数、推动银行借款并且降低利率。
中国央行已经选择了针对某些特定部门进行有选择性的投放，并且至2014年，它已经将稳定并降低银行同业拆借利率列为目标。
报告表示，尽管方向明确，中国央行下一步行动的细节依旧不明朗。而这显然反映了高层决策者在一些观点上的分歧。包括经济的实际状况以及是否需要等待7月份发布下半年GDP报告之后再采取行动；政府应该容忍多低的增长率以及其应提供多大程度上的宽松；以及不同货币政策工具的效率、成本以及效益。
“我们还注意到最近几年里，央行在决定货币政策上享有了更多自由。”报告称。
继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国此前追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。 （完）
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508