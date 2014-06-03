投行观点：中国在未来几周内可能下调利率或存款准备金率--巴克莱

路透北京6月3日 - 国际投行--巴克莱最新研究报告称，在未来的几周内，中国将更有可能实施更加宽松的货币政策，包括（目标）利率或存款准备金率下调。

报告认为，这种政策放松亦或表现为再贷款、定向存款准备金率的下调、创新性的金融工具等。将会提高信用可获得性，并且减少实体经济中特定领域的融资成本。利率下调将有助于降低借贷成本；存款准备金率下调，将会增加流动性，从而增加货币乘数、推动银行借款并且降低利率。

中国央行已经选择了针对某些特定部门进行有选择性的投放，并且至2014年，它已经将稳定并降低银行同业拆借利率列为目标。

报告表示，尽管方向明确，中国央行下一步行动的细节依旧不明朗。而这显然反映了高层决策者在一些观点上的分歧。包括经济的实际状况以及是否需要等待7月份发布下半年GDP报告之后再采取行动；政府应该容忍多低的增长率以及其应提供多大程度上的宽松；以及不同货币政策工具的效率、成本以及效益。

“我们还注意到最近几年里，央行在决定货币政策上享有了更多自由。”报告称。

继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国此前追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。 （完）