中国股市：沪综指震荡近收平，经济数据转暖略缓和市场悲观预期

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透北京6月3日 - 中国股市沪综指周二震荡近收平。小长假期间汇丰和中采PMI先后回升，分析师指出，其表明经济短期下滑风险降低，加之政策面的微刺激措施，令场内悲观预期有所减弱，大盘短期维持震荡格局。
沪综指 收报2,038.305点，微跌0.907点或0.04%，上证A股今日成交额592亿元人民币，上日为622亿元。
“最近是反弹了一下，市场对整个经济的预期比前期还是要好了一些。”方正证券策略分析师陈敏称，目前市场处于预期与实际经济情况不断调整修正的过程中。
他表示，从最近公布的经济数据来看，前期汇丰PMI预览值和端午节期间公布的中采PMI数值回升略超市场预期，说明目前整个经济已经处于企稳的状态，但并非已走出低谷，整个经济目前仍处于不温不火的状态。
最新数据显示，中国5月制造业仅小幅萎缩，经济正企稳但难言触底。汇丰中国5月制造业PMI终值创四个月高点，但较初值下调，且连续第五个月低于50.0关口。不过其中新出口订单创49个月高点，新订单亦重返荣枯线。
陈敏同时指出，近期中石化改革和新疆油气开放等消息频传，市场预期油气领域的改革开放力度有所加大，今日油气板块在消息刺激下有所表现。
泰山石油 、恒逸石化 涨停报收，上海石化 收涨6.94%。
沪深300指数 收报2,149.918点，跌0.30%；沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,139.4点，跌0.59%，成交496,141手。（完）
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508