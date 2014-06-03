版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 14:14 BJT

日本股市：日经指数收涨创两个月收盘新高，受美国数据及日圆激励

路透东京6月3日 - 日本股市日经指数周二收在两个月新高，美国强劲制造业数据激励投资人信心，日圆走贬激发出口股及软银 等权重股买盘。

日经指数 收高0.7%，报15,034.25点，为4月4日以来最高收位。

东证股价指数 上涨0.7%，至1,228.59点，JPX-Nikkei指数400 上涨0.7%，至11,192.47点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐