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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 14:20 BJT

韩国股市：收升，三星集团关联企业股价大涨

路透首尔6月3日 - 韩国股市周二上涨，Samsung Everland拟首次公开发行(IPO)促使投资人买进三星集团关联企业股票。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收高0.3%至2,008.56点，盘中一度跌至1,990.72的低点。

三星集团旗下重要企业之一Samsung Everland周二称计划在明年IPO。消息公布后，三星电子 和Samsung SDI 分别上涨1%和4.3%。

外资买超260亿韩元韩股，买超延续至连续第16个交易日。

韩国金融市场周三及周五将分别因选举和公众假日休市。(完)
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