美国各类经济指标总览--2014/6/3

台湾债市：五年券殖利率早盘走扬，因美债殖利率弹升带动交投区间偏空
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
美国商务部周二公布，美国4月工厂订单较上月增长0.7%，预估为增长0.5%。3月经修正后为增长1.5%，前值为增长0.9 %。美国4月耐久财订单经修正后为增长0.6%，前值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 6.3 (4月) 6.7 (3月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加28.8 (4月) 增加20.3 (3月修正值) 平均时薪(%) 持平 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) +0.2 (3月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (4月) +0.2 (3月) 实质所得(%) -0.3 (4月) +0.5 (3月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.6 (4月) ＋0.5 (3月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.5 (4月) ＋0.6 (3月) 国内生产总值(GDP)(%) -1.0 (第一季修正值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季修正值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +0.1 (4月) +1.5 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差403.8 (3月) 逆差418.7 (2月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) -0.6 (4月) +0.9 (3月修正值) 产能利用率(%) 78.6 (4月) 79.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 30.0 (5月24日当周) 32.7 (5月17日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余1,069 (4月) 赤字370 (3月) 领先指标(%) +0.4 (4月) +1.0 (3月修正值) 个人所得(%) +0.3 (4月) +0.5 (3月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (4月) +0.2 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加164.9 (2月) 增加138 (1月修正值) 企业库存(%) +0.4 (3月) +0.5 (2月修正值) 建筑支出(%) +0.2 (4月) +0.6 (3月修正值) 消费者信心 83.0 (5月) 81.7 (4月修正值) 房屋开工(万户) 107.2 (4月) 94.7 (3月修正值) 建筑许可(万户) 108.0 (4月) 100.0 (3月修正值) 成屋销售(万户) 465 (4月) 459 (3月修正值) 新屋销售(万户) 43.3 (4月) 40.7 (3月修正值) 工厂订单(%) +0.7 (4月) +1.5 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.6 (4月修正值) +3.7 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.2 (4月) 53.1 (3月) 供应管理协会制造业指数 55.4 (5月) 54.9 (4月) 趸售(批发)库存(%) +1.1 (3月) +0.7 (2月修正值) 进口物价(%) -0.4 (4月) +0.4 (3月) 出口物价(%) -1.0 (4月) +1.0 (3月) 单位劳工成本(%) +4.2 (第一季初值) -0.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -1.7 (第一季初值) +2.3 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字811.2 (第四季初值) 赤字963.7 (第三季修正值)
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508