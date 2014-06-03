《路透晚报》--6月3日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁警告不要过早讨论QE政策的退出策略

黑田东彦周二警告称，现在讨论退出央行量化宽松(QE)政策的策略还为时过早，并强调当前重点是保持市场的充裕流动性，以实现央行的通胀目标。

他还呼吁政府制定可靠的增长策略，并采取措施提振日本经济的长期增长潜力；目前日本经济改善和人口老龄化已经导致了劳动力短缺。“当我们稳步实现2%的通胀率目标后，将需要讨论退出计划，但目前讨论细节还为时尚早，”他称。

--澳洲央行维持利率不变；出口提振经济成长

澳洲央行连续第九次政策会议维持隔夜拆款利率在2.5%不变。明天澳洲公布的第一季GDP，料将显示经济以近两年来最快速度成长。“根据目前的迹象，最审慎的做法可能是在一段时间内维持利率稳定。”虽然央行表示澳元从历史标准来看仍然偏高，但未如一些人臆测的那样试图口头压低澳元。随后，澳元兑美元微幅上涨。澳洲政府公布的数据显示，第一季净出口对经济成长的贡献为1.4个百分点，是五年来的最大贡献程度，且远高于市场预期，促使分析师纷纷上修整体经济成长预估。

--汇丰5月中国制造业PMI终值创四个月高点，经济正企稳但难言触底

最新数据显示，中国5月制造业仅小幅萎缩，经济正企稳但难言触底。汇丰中国5月制造业PMI终值为49.4，创四个月高点，但较初值下调，且连续第五个月低于50.0关口。不过其中新出口订单创49个月高点，新订单亦重返荣枯线。

--日本4月受薪者整体现金所得同比上涨0.9%，连续第二个月上升

日本4月受薪者整体现金所得连续第二个月上升，但实际薪资创逾四年最大降幅，受累于消费税上调的影响。4月实际薪资同比下滑3.1%，连续第10个月下降，并创2009年12月下滑4.3%以来最大降幅。实际薪资考虑了消费者通胀的影响。日本央行总裁黑田东彦曾表示，相信日本有望实现央行2%的通胀率目标，就业市场紧俏将导致薪资增加。

--韩国5月CPI同比涨幅为19个月最高，支撑升息预期

韩国5月通胀年率升至19个月高点，这突显出经济稳步复苏，并支持了最早可能于今年稍晚升息的市场预期。统计机构的数据显示，5月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.7%，高于4月的上升1.5%。

--英国5月房价同比大涨11.1%，创近七年最大涨幅

全英房屋抵押贷款协会的数据显示，5月房价升幅增加，创近七年来最大按年涨幅。这可能增添对楼市泡沫风险的忧虑。。5月房价较上年同期上升11.1%，为2007年6月以来最大增幅，快于4月的增长10.9%。但5月房价较前月增幅放缓至0.7%，4月为增长1.2%。英国央行总裁卡尼上个月表示，房地产市场对英国经济复苏构成最大风险。

英国建筑业5月进一步降温，但也有迹象显示，建筑业仍在努力赶上持续强劲的市场需求。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨创两个月收盘新高，受美国数据及日圆激励

日经指数周二收在两个月新高，美国强劲制造业数据激励投资人信心，日圆走贬激发出口股及软银等权重股买盘。日经指数收高0.7%，报15,034.25点，为4月4日以来最高收位。东证股价指数上涨0.7%，至1,228.59点。JPX-Nikkei指数400上涨0.7%，至11,192.47点。

--中国股市：沪综指震荡近收平，经济数据转暖略缓和市场悲观预期

沪综指震荡近收平。小长假期间汇丰和中采PMI先后回升，分析师指出，其表明经济短期下滑风险降低，加之政策面的微刺激措施，令场内悲观预期有所减弱，大盘短期维持震荡格局。沪综指收报2,038.305点，微跌0.907点或0.04%。

--香港股市：涨0.9%至五个月最高收位，中国制造业数据提振人气

香港股市创出五个月来的最高收位。中国制造业调查令人更加寄望，中国经济可能正在改善。恒生指数收高0.9%至23,291.04点，此为1月2日以来的最高收盘水准。恒生国企指数涨1.2%。

--汇市：欧元位于近期低点附近，市场等待欧元区通胀率公布

欧元在近期低位附近挣扎，稍晚欧元区通胀数据将公布，预计将反映物价下滑压力，并增强欧洲央行出台激进货币计划的理由。欧元/美元持平报1.3601美元，接近上月底触及的三个半月低点1.3586。澳元兑美元升0.3%报0.9275。澳洲央行维持指标利率不变，而且没有像一些市场观察人士之前预期的那样试着口头打压澳元。

--欧元债市：葡萄牙收益率升至一周高点

葡萄牙公债收益率(殖利率)升至一周高点。之前该国政府表示，高等法院驳回了政府2014年预算中一些节约支出措施，将对预算带来“重要”影响。葡萄牙10年期公债收益率升2个基点至3.70%。其它欧元区二线国家公债价格上涨，等待欧元区公布5月通胀数据。西班牙10年期公债收益率跌2个基点至2.83%。意大利10年期公债收益率跌1个基点至2.96%。

--国际油市：布兰特原油小幅下跌

布兰特原油跌至每桶109美元下方。美国和中国的向好经济数据提升了两国燃料需求前景，但石油输出国组织(OPEC)增产。0831GMT，布兰特7月原油期货跌0.15美元至每桶108.68美元。美国7月原油期货微涨0.04美元至每桶102.51美元。

--金属期市：沪铜在中国假期结束后升近三个月高位，伦铜因获利了结下跌

上海期铜劲扬，升向三个多月高点，受中国经济动能重振迹象支撑。伦敦期铜则下跌，因交易商了结获利。上海期交所主力8月合约收报每吨48,690元，日内上涨0.5%。0824GMT，伦敦期铜下滑0.69%至每吨6,885美元。

--全球金市：金价在四个月低位附近持稳，股市上涨抑制黄金需求