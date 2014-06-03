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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 14:27 BJT

澳洲股市：收盘下跌0.7%，银行股疲势拖累大盘

路透悉尼6月3日 - 澳洲股市周二下跌0.7%，主要银行股的疲势打压大盘，而矿业股略上涨帮助限制跌幅，且最新数据显示澳洲最大出口市场中国的经济增长。

澳洲央行周二连续第九次政策会议维持隔夜拆款利率在2.5%不变。但股市对此反应平淡。

澳洲S&P/ASX 200指数 收跌39点，报5,479.5点，周一涨幅为0.5%。(完)
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