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债券 | 2014年 6月 3日 星期二 14:30 BJT

标题新闻：英国“坏账银行”UKAR称3月止的15个月向政府偿还62亿英镑，还债总额达104亿英镑

注：UKAR为英国资产解决公司(UK Asset Resolution)缩写。

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