台湾股市：随亚股向上收升，有机会向上挑战新高

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北6月3日 - 台湾股市周二收高，随亚洲股市向上。分析师认为，台股 价量配合不差，电子和传产股轮流接棒演出，指数仍有挑战新高的机会。
台湾加权股价指数 收高0.52%或47.55点，至9,123.46点。今日成交值 为1,016.08亿台币，上交易日修正后为1,368亿。
〞只要台股不出现爆量且收中长黑K棒，还是有往上挑战新高的可能。〞台新投顾协理黄文清认为，台股仍有机会向上挑战2011年2月8日盘中创下的9,220点高位。
上周台股表现强劲并创下40个月的收盘新高位。
他补充表示，台股的价量表现不差，短期之内只要不爆出超过1,300亿台币以上的成交量且收50点以上的下跌，随着时序进入第三季，中国的景气回温，电子及传产族群仍有机会随着基本面好转，轮番接棒主流股上攻。
本地时间1418，MSCI亚太除日本明晟指数 扬升0.33%，香港恒生指数 上涨0.62%，韩股 则收升0.33%。(完)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508