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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 14:32 BJT

台湾股市：随亚股向上收升，有机会向上挑战新高

路透台北6月3日 - 台湾股市周二收高，随亚洲股市向上。分析师认为，台股 价量配合不差，电子和传产股轮流接棒演出，指数仍有挑战新高的机会。

台湾加权股价指数 收高0.52%或47.55点，至9,123.46点。今日成交值 为1,016.08亿台币，上交易日修正后为1,368亿。

〞只要台股不出现爆量且收中长黑K棒，还是有往上挑战新高的可能。〞台新投顾协理黄文清认为，台股仍有机会向上挑战2011年2月8日盘中创下的9,220点高位。

上周台股表现强劲并创下40个月的收盘新高位。

他补充表示，台股的价量表现不差，短期之内只要不爆出超过1,300亿台币以上的成交量且收50点以上的下跌，随着时序进入第三季，中国的景气回温，电子及传产族群仍有机会随着基本面好转，轮番接棒主流股上攻。

本地时间1418，MSCI亚太除日本明晟指数 扬升0.33%，香港恒生指数 上涨0.62%，韩股 则收升0.33%。(完)
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