《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月3日-6日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《焦点》政策托底中国5月PMI双回暖，能否持续楼市将是关键

受益于外需复苏及“微刺激”政策托底，中国5月官方PMI和汇丰制造业PMI均回升至数月高点，经济初显回稳迹象。然而中国房价延续两年的升势开始动摇，将是经济能否持续回升的最大变数。

--中国经济：当局认为微刺激举措已足以让经济成长率保七

多位参与政策讨论的消息人士表示，中国已加大力度，防止季度经济成长率跌向7%，而且目前认为举措取得效果，因为初步迹象显示经济快速降温情况已受到抑制。这应该会让政府和央行至少等到下月公布第二季经济成长数据后，再决定是否有必要采取更强力的支持举措。

--中国经济：IMF下调2015年中国经济增速预估，敦促继续实行改革

国际货币基金组织(IMF)将2015年中国经济增速预估下调至约7%，但敦促中国当局避免进一步刺激措施，专注于减少金融风险。

--中国经济：加大简政放权，新取消和下放52项行政审批事项--国务院

中国的简政放权持续推进。国务院总理李克强周三主持召开常务会议，确定进一步简政放权措施促进创业就业，取消和下放新一批共52项行政审批事项。

--中国金融：数家中小银行已于近期获1,000亿元再贷款，以支持三农--消息

两位消息人士周五透露，中国数家中小型金融机构已于近期获得1,000亿元人民币再贷款，定点投向于农村建设。该笔再贷款已于上个月底收到。

--中国住建部：当前房地产市场属正常调节，坚持对楼市分类调控

中国住房和城乡建设部周三表示，整体而言当前房地产指标大多是正常的，楼市属于正常调节，政府仍将坚持分类调控的原则，保护消费需求、遏制投资需求。住建部总经济师冯俊在国务院新闻办举行的发布会上称，房地产市场调控主要目标是追求供求平衡、市场平稳，现在的房地产市场确实出现了一定分化，有些地方库存量过大，有些地方比较短缺。

--中国金融：改进宏观审慎管理指标和存贷比管理办法--银监会

中国银监会周五表示，要改进宏观审慎管理指标和存贷比管理办法，盘活贷款存量；持续加强对地方政府融资平台、房地产、产能过剩行业、影子银行等重点领域的风险防控。

--《热点聚焦》中国高压反腐后遗症：官场“尸位素餐”成改革拦路虎

中国刮骨疗毒式的反腐风暴愈刮愈烈，在赢得民心的同时，亦显现被总理李克强直斥为“尸位素餐”的后遗症。业内人士指出，反腐+改革是习李政府执政逾一年来的最大看点，在中国推进经济结构转型之际，这种“为官不为”无疑会成为改革“拦路虎”，因其决定着中央改革举措能否真正落地。而要重塑官场形象，打造高效廉洁政府机构，用人制度和监督机制的完善将是关键。

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--路透调查：四成半券商和五成基金预期中国未来三个月全面降准

2014年第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对6月中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期；但对未来三个月全面降准预期继续升温，其中，持该预期的券商和基金的机构占比分别为四成半和五成。

--中国金融：四大国有银行5月末放贷意外冲高，或因微刺激政策--报载

上海证券报周四报导称，中国四大国有商业银行5月末不到一周时间内，新增贷款大幅飙涨约1,400亿元人民币，当月新增规模增至约2,700亿元；5月全行业新增贷款规模预计在7,000亿元上下。

--中国央行：影子银行监管或可考虑逐渐纳入正常信贷管理体系--官员

中国人民银行货币政策司副司长孙国峰在早先的一次研讨会上表示，关于影子银行的监管，一方面可考虑能否将其逐渐纳入正常信贷管理体系，另一方面要考虑是否可采取一些宏观审慎的工具管理。

--中国外汇：央行口径外汇占款4月仅增846亿元，环比骤降逾五成

中国人民银行最新数据显示，4月新增央行口径外汇占款仅845.89亿 元人民币，环比骤降逾五成；而同期全部金融机构新增外汇占款为1,169亿元，亦创八个月新低。显示央行和商业银行均大幅减少购汇的行为，而同期人民币汇率仍弱势震荡。

--《综述》青岛港金属融资违规调查继续发酵，银行及贸易商派人前往核查

中国对青岛港金属融资问题展开调查，促使全球贸易商和银行急忙核对自身在这件事情中的曝险。市场越发担心，大宗商品融资交易受到打压，可能损害中国的金属交易。中国是全球最大的金属买家。

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--中国房地产：5月百城住宅均价环比近两年来首次转跌，房价下行之势显现

最新数据显示中国房价延续两年的升势开始动摇。中国指数研究院公布的5月百城新建住宅均价环比24个月来首度下行，而易居一手房价格288指数环比连续第二个月下跌。

--中国房地产：上市房企去年负债率达三年高点，投资回报下降--中房协

据中国证券报周三报导，中国房地产业协会等联合发布的研究报告显示，2013年199家上市房企资产负债率均值和净负债率均值为近三年来高点，而投资回报率在不断下降，仍处于自2009年以来的下行通道中。

--《焦点》台湾F股上市遭遇监管风暴，券商布局陆企卡位受阻

台湾F股(外国公司至台湾上市)近期突然遭遇监管政策转向，令此前热衷其中的券商无所适从，藉布局陆企扩增版图的如意算盘亦被打乱。分析人士指出，台湾F股的陆资成分愈来愈浓，随着主管机关将把F股上市可不经专案审查的陆资持股比提升至50%，台湾券商实质上已进入陆企承销的开发期，为未来T股(大陆注册企业至台湾上市)放行及登陆承销业务积极暖身。

--中国贸易：当局准备取消稀土出口关税和配额--消息

中国稀土出口关税和配额政策，今年稍早遭世界贸易组织(WTO)裁定这些措施具有歧视性，消息人士对路透表示，中国准备取消受到争议的稀土出口关税和配额。

--中国能源：国家能源局与京津冀三省能源企业签订“煤改气”保供协议

为进一步细化落实国务院《大气污染防治行动计划》，中国国家能源局与北京、天津、河北及中石油、中石化集团公司分别签订“煤改气”用气保供协议，在确保民生用气的前提下推动“煤改气”工程量气而行、有序实施。

--中国能源：石化产业规划布局方案最快本月推出，涉及主要三类产品--报载