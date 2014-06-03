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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 15:22 BJT

英国金融：“坏账银行”警告称，升息可能导致拖欠还款客户增加数万

路透伦敦6月3日 - 英国“坏账银行”--英国资产解决公司(UK Asset Resolution/UKAR)的执行长警告称，利率上升1%可能导致拖欠抵押贷款还款的客户增加数万。

UKAR的执行长Richard Banks表示，预计利率可能将在2014年底左右开始上升。

“如果利率上升，对我们客户的影响程度取决于上升速度。我们预计，如果利率上升1个百分点，就可能再有2.2万个客户拖欠还款。利率长时间内小幅和经常性上升，要好于突然的大幅上升，”Banks在接受路透采访时表示。

由于利率保持在纪录低位，去年UKAR客户中拖欠偿还抵押贷款的减少39%至15,500个。(完)

(编译 张涛；审校 石冠兰)
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