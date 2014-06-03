《交易视点》汇率波动加剧，点心债短期以震荡为主--中信证券

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透北京6月3日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，政策刺激力度有限，国内经济回升力度不大，预计人民币汇率改善空间有限，波动仍处于加剧之中；而房地产市场下行压力犹存，这将使得离岸人民币债市短期将以震荡为主，中高等级债券仍是配置首选。
鉴于CNH交叉货币互换(CCS)利率走升降低高等级债吸引力，建议投资者加大一级市场拿券力度，优先配置国内发达地区信用资质良好的地方国企债券；此外也可拉长久期提高收益。
**欧美央行继续通过货币宽松政策支持经济复苏**
美国经济已经处于逐季改善的上升通道，并且作为美联储通胀主要指标之一的核心PCE物价指数也开始走高，4月份同比上升1.4%，未剔除食品和能源价格的PCE物价指数则同比上涨1.6%。
但美国长端国债收益率不升反降，上周10年期国债收益率收于2.48%，年初至今降幅达到56bp，原因之一是美联储对加息态度谨慎。
与此同时，预计6月5日的欧央行议息会议将进一步实施宽松措施，境外市场流动性预计仍处于宽松状态。
**离岸人民币市场流动性略有收紧**
和海外市场流动性宽松走势背离，5月份由于人民币汇率波动加剧、新券密集发行及企业集中分红等因素，CNH市场流动性出现收紧迹象。
上周初，CNH HIBOR隔夜定盘利率曾一度攀高至3.5%，CNH市场流动性在后半周才略有松动。CNH市场流动性收紧也蔓延至CNH CCS利率。
上周，CNH CCS继续上行，6个月利率上升6bp至1.94%，1年利率上行6bp至1.66%。
**近期离岸人民币债券总体表现平平**
中信离岸人民币债券指数平均收益率两周上行3bp至5.14%。
其中，近期CNH CCS利率上升的直接影响是收益率较低的投资级债券吸引力下降，导致投资级债券平均收益率两周上升3bp至3.50%。
低等级债方面，穆迪将中国房地产业展望从稳定下调为负面，多数房地产债收益率继续小幅上升，推动低等级债券平均收益率亦上行3bp至6.17%。
**市场研判和投资策略**
一方面，政策刺激力度有限，国内经济回升力度不大，预计人民币汇率改善空间有限；另一方面，房地产市场下行压力犹存。
因此，我们认为离岸人民币债市短期行情将以震荡为主，中高等级债券仍是配置首选。
针对CNH CCS走升降低高等级债券吸引力的情况，建议一方面加大一级市场拿券力度，优先配置国内发达地区信用资质良好的地方国企债券，另一方面可以通过拉长久期提高收益。
**龙湖地产信用分析**
龙湖地产是国内大型房地产开发商之一，土地储备雄厚，经营业绩良好；财务管理策略稳健，具有很强的抵御风险能力。
并且，该公司具有融资优势，即使在房地产债出现调整的情况下，仍能以低利率发债融资。
需关注因素：盈利能力下滑，部分城市楼市供过于求的负面影响。该公司的中信内部信用评级为D1级别，相当于国内外部评级的AA级别。(完)
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