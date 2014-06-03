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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 15:08 BJT

印度汇市：央行疑似买入美元以抑制卢比升势--交易员

路透孟买6月3日 - 两位交易员周二表示，印度央行可能在59.16卢比左右开始通过国有银行买入美元。

0700GMT，印度卢比兑美元 报59.2050/2100，脱离盘中高位59.12，周一收于59.1525/1625。(完) (编译 石冠兰 审校 张荻)
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