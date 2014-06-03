路透调查：四成半券商和五成基金预期中国未来三个月全面降准

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透北京6月3日 - 2014年第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对6月中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期；但对未来三个月全面降准预期继续升温，其中，持该预期的券商和基金的机构占比分别为四成半和五成。
而中国整体经济仍显疲弱，政府扩大“定向降准”等宽松政策有助于降低社会融资成本，并削弱银行体系季节性效应影响和新债供给冲击，从而对短期债市形成支撑。
需要指出的是，中国“微刺激”及全球量化宽松政策对经济支持效应将继续发酵，而中国猪肉等食品价格反弹、美国CPI、PPI升势及全球厄尔尼诺现象，可能有助于修复市场对中国经济金融的过度悲观预期。
几乎所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行6月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，较上月展望时微降。
同时，逾九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率6月会续稳于20%，较上月展望时略降。但在未来三个月里，持全面降准预期的券商和基金两类参与机构占比，分别达到四成半和五成。
为应对经济放缓，中国国务院常务会议上周决定采取扩大“定向降准”等宽松政策。今年4月25日起，央行已分别调降县域农村商业银行和县域农村合作银行准备金率2个和0.5个百分点。
中国央行2012年曾两度降息，并两次调降存准率，但2013年则保持按兵不动。
调查并显示，今年6月末10年期国债收益率估值料为4.17%，较5月末上涨10个基点(bp)。
2014年第六期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等19家。
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (发稿 钟华; 审校 张喜良)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508