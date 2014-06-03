日本金融：政府完成养老金体系评估，为GPIF调整资产配置铺路

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
周二的评估结果认为，在所有检视中的八种可能情况下，日本公共养老金在下一次于2019年举行的评估之前，年金给付水准将高于法定的50%所得替代率。
GPIF有必要取得稳健的投资报酬。由于日本人口快速高龄化导致退休人口增加，自2009/10财年以后，GPIF所给付的年金已超过民众的年金缴纳。
熟悉程序的人士说，GPIF一个负责检视基金未来2-3个月资产配置的工作小组，将在6月中举行第一次会议。
日本经济新闻周二援引政府退休金投资基金(GPIF)资产配置委员会主席Yasuhiro Yonezawa的话称，该基金对日本国内股市的投资比重可能将从目前的12%提高至20%。
GPIF目前的日本公债投资配比为60%，外国债券为11%，海外股票为12%，短期资产为5%。
厚生劳动省和顾问小组每五年透过检视诸如本国经济和人口分布假设等因素来审视养老金系统，以评估该体系在未来100年内是否可行。(完) (编译 李爽/李婷仪 审校 蔡美珍)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508