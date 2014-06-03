日本金融：政府完成养老金体系评估，为GPIF调整资产配置铺路

周二的评估结果认为，在所有检视中的八种可能情况下，日本公共养老金在下一次于2019年举行的评估之前，年金给付水准将高于法定的50%所得替代率。

GPIF有必要取得稳健的投资报酬。由于日本人口快速高龄化导致退休人口增加，自2009/10财年以后，GPIF所给付的年金已超过民众的年金缴纳。

熟悉程序的人士说，GPIF一个负责检视基金未来2-3个月资产配置的工作小组，将在6月中举行第一次会议。

日本经济新闻周二援引政府退休金投资基金(GPIF)资产配置委员会主席Yasuhiro Yonezawa的话称，该基金对日本国内股市的投资比重可能将从目前的12%提高至20%。

GPIF目前的日本公债投资配比为60%，外国债券为11%，海外股票为12%，短期资产为5%。