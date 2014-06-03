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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 15:37 BJT

日本金融：政府完成养老金体系评估，为GPIF调整资产配置铺路

周二的评估结果认为，在所有检视中的八种可能情况下，日本公共养老金在下一次于2019年举行的评估之前，年金给付水准将高于法定的50%所得替代率。

GPIF有必要取得稳健的投资报酬。由于日本人口快速高龄化导致退休人口增加，自2009/10财年以后，GPIF所给付的年金已超过民众的年金缴纳。

熟悉程序的人士说，GPIF一个负责检视基金未来2-3个月资产配置的工作小组，将在6月中举行第一次会议。

日本经济新闻周二援引政府退休金投资基金(GPIF)资产配置委员会主席Yasuhiro Yonezawa的话称，该基金对日本国内股市的投资比重可能将从目前的12%提高至20%。

GPIF目前的日本公债投资配比为60%，外国债券为11%，海外股票为12%，短期资产为5%。

厚生劳动省和顾问小组每五年透过检视诸如本国经济和人口分布假设等因素来审视养老金系统，以评估该体系在未来100年内是否可行。(完) (编译 李爽/李婷仪 审校 蔡美珍)
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