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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 16:54 BJT

台湾金融：电子商务正侵蚀金融业务，将调整法规因应业者需求--金管会

路透台北6月3日 - 台湾金管会主委周二表示，因电子商务正侵蚀金融业务，如汇款及储值，因此金管会将调整法规因应业者需求。

金管会主委曾铭宗主持例行记者会并做上述表示。

他说，〞正检讨保险相关法规是否需要亲签等等。〞他进一步说明，金管会已在检讨强制汽车责任险及住宅火险等等，透过网路销售或签署的情况。而未来资讯安全是未来管理的重点。(完) (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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