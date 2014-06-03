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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月3日

路透伦敦6月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           168,825            -2,000
    锡            10,785               -65
    铅           190,425               -50
    锌           707,075            -1,350
    铝         5,181,250            -5,825
    镍           283,986              -126
    铝合金        39,760              -780
    NASAAC        61,960              持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
    
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
 品种    库存数据      库存分布                   品种   库存数据          库存分布
 铜      MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>         铝合   MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                  金                       
 镍      MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>         NASAA  MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 李爽  审校 蔡美珍)
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