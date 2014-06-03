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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 15:23 BJT

全球金市：金价在四个月低位附近持稳，股市上涨抑制黄金需求

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价格 变动 涨跌%

现货金 1246 2 0.16

现货银 18.82 0.11 0.59

现货铂金 1433.49 4.04 0.28

现货钯金 830.65 1.9 0.23

COMEX期金 1246.5 2.5 0.2

COMEX期银 18.84 0.101 0.54

汇率

欧元/美元 1.3601

美元指数 80.601

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/张若琪 审校 蔡美珍/高琦)
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