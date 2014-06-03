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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 15:25 BJT

印尼央行：总裁预计印尼卢比兑美元今年均价介于11,600-11,800

路透雅加达6月3日 - 印尼央行总裁Agus Martowardojo周二表示，印尼卢比兑美元今年均价可能落在11,600-11,800卢比。

他说，这个预测基于印尼经常账赤字继续承压的事实。

卢比兑美元目前交投于11,800左右，今年以来上涨了约3%。(完)

(编译 张涛；审校 张明钧)
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