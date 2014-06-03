中国贸易：商务部终裁认定原产欧盟和美国的四氯乙烯存在倾销

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透北京6月3日 - 中国商务部周二新闻稿称，终裁认定原产于欧盟和美国的进口四氯乙烯存在倾销。自5月31日起，进口经营者在进口原产欧盟和美国的四氯乙烯时，应向中国海关缴纳27.6%至71.8%的反倾销税。
刊登在商务部网站的终裁公告称，对原产于欧盟和美国的进口四氯乙烯征收反倾销税的实施期限自今年5月31日起五年。此外，对于欧盟和美国在调查期内未向中国出口被调查产品的新出口经营者，可依据相关规定，向调查机关书面申请新出口商复审。
“在本案调查期内，原产于欧盟和美国的进口四氯乙烯存在倾销，国内四氯乙烯产业受到了实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。”中国商务部新闻稿称。
中国商务部一年前决定对原产于欧盟和美国的进口四氯乙烯进行反倾销立案调查。今年2月17日，商务部初步认定原产于欧盟和美国的进口四氯乙烯存在倾销。
四氯乙烯是一种重要的有机氯产品，用途广泛，在工业上主要用作有机溶剂、干洗剂、脱硫剂、织物整理剂、金属去污剂等。（完）
欲浏览反倾销终裁公告全文，请点击：here (发稿 李贺; 审校 黄凯)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508