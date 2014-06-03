更新版 1-新债招标：中国国开行福娃债全面开花收益率创年内新低，政策强化信心

* 国开行五期债中标收益率均落于二级下方

* 全线创年内同期限政金债新发低位

* 货币政策定向放松力度加码强化多头信心 (新增业内人士评论和更多细节)

路透北京6月3日 - 中国国家开发银行 周二下午招标的五期债(市场戏称"福娃债")全面开花，其收益率均落于二级下方，且全线创年内同期限政金债新债发行低位。

市场人士表示，货币政策定向放松力度加码再度增强场内多头信心，且大型银行为满足配置需求，积极入场吸筹，致新债收益率水平被压低。

”(中标收益率)确实很低，据我们了解，除了一年期，都有大行在拿，这次五期一共才发240亿，本来就不多，那大行为了保中，就得把利率压低...短端的话，有冲量因素，另外外资和部分基金比较青睐这个品种。“上海一银行交易员称。

她并表示，上周五中国提出将加大定向降准政策力度，是点燃一级市场热情的直接原因。其认为，虽然尚未迎接到水漫金山式的全面放松，但货币政策调整大方向是趋向松动，市场此前预期得到印证。

今日招标新债具体结果如下：

期限 中标利率 中债估值 边际收益率 投标倍数

0#IFSDYBMK=

------------------------------------------------------------

一年 4.09% 4.4041% -- 2.33倍

(中标利率)

三年 4.5785% 4.7488% -- 2.69倍

五年 4.6916% 4.8779% 4.7090% 3.29倍

(加权)

七年 4.77% 4.9831% -- 2.18倍

(中标利率)

10年 4.8147% 4.9911% -- 2.12倍

中国中信证券最新债市周报认为，中国经济基本面低位企稳概率较大，但难有趋势性反弹。而中国政府加大金融对实体经济的支持，货币政策有望进一步宽松，支撑债券市场继续走强。对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国上周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

上述三、五及10年为国开行今年第八、九及11期债增发，一及七年为该行第13及14期新债。

具体发行条款如下：

第8、9及11期增发，及13、14期新发

--------------------------------------------------------------

发行上限 1/3/5/7年各50亿元；10年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：6月3日下午2:00-3:00

7/10年： 6月3日下午2:00-3:40

招标方式 5年：多重价格(美国式)

3/10年：单一价格(荷兰式)

1/7年：单一利率(荷兰式)

缴款日 6月9日

起息日 1/7年：6月9日

3/5/10年：4月8日

分销期 1/7年:6月4日-6月9日

3/5/10年：6月6日-6月9日

上市日 1年：6月11日

3/5/7/10年：6月13日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------------------

第8、9及11期债历次发行情况如下：

三年 五年 10年

---------------------------------------------------------------

票面利率 5.2462% 5.44% 5.67%

(加权)

4/3增发中标收益率 5.3351% -- --

(加权)

4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% --

(加权)

4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% 5.5337%

(加权)

4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% 5.4262%

(加权)

4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% 5.3918%

(加权)

5/5发行中标收益率 -- -- --

5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.2466%

(加权)

5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% 5.0577%

(加权)

5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% 5.1677%

(加权)

5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% 5.0634%

(加权)