版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 15:38 BJT

日本个股：丰田汽车5月在华销量较上年同期增长2.7%

今年1-5月，丰田在中国销售394,900辆汽车，较上年同期增长16.1%。

丰田计划今年在中国销量超过110万辆。如果实现这一目标，将意味着其中国年销量首次突破100万辆，而这原本是2010年的目标。

丰田执行副总裁Yasumori Ihara 4月时在北京表示，长期来看该公司争取在中国销量翻番，达到每年约200万辆，但没有给出这一目标的时间表。

去年丰田中国销量为917,500辆。(完) (编译 洪曦/李爽 审校 高琦/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐