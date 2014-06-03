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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 15:31 BJT

全球能源：俄罗斯Gazprom削减2014年对欧洲出口天然气预估

路透莫斯科6月3日 - 俄罗斯Gazprom 周二称，计划今年向欧洲和土耳其出口1,584亿立方米天然气，低于2013年的1,615亿立方米。

Gazprom补充说，去年向包括土耳其在内的欧洲客户收取的天然气平均价格为每1,000立方米387美元。(完)

(编译 艾茂林; 审校 石冠兰)
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