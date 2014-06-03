表格：外资在韩国股市买超281亿韩元，连续16天买超

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透首尔6月3日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超281亿韩元。连续16个交易日买超，期间累计买超金额3.038万亿(兆)韩元(29.7亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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6月 3日 28.1 -71.2 45.2
6月 2日 213.6 -161.1 -57.5
5月30日 31.7 32.4 79.9
5月29日 99.3 -66.0 -14.7
5月28日 115.5 66.9 -173.9
5月27日 21.8 -87.6 73.7
5月26日 55.1 -75.2 24.8
5月23日 133.9 -66.4 -61.0
5月22日 290.9 -48.4 -234.4
5月21日 188.4 -141.2 -37.4
5月20日 266.5 -230.8 -42.5
5月19日 182.4 -89.7 -90.0
5月16日 479.9 -471.9 5.6
5月15日 371.6 -153.4 -197.3
5月14日 346.2 155.8 -492.4
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本月以来 241.7 -232.4 -12.3
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今年以来 1,482.8 -1,826.7 566.7
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路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508