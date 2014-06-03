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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 15:36 BJT

路透调查：台湾5月出口年增率料回落至4%，CPI年增率料降至1.63%

* 5月出口年增率预估中值为4.0%(4月为6.2%)

* 5月进口年增率预估中值为8.9%(4月为5.8%)

* 5月贸易收支预估中值为顺差34.22亿美元(4月为顺差25.3亿美元)

* 5月CPI年增率预估中值为1.63%(4月为1.65%)

* 公布日期：6月5日(周四)0030GMT公布CPI；6月9日(周一)0800GMT公布贸易数据

路透台北6月3日 - 根据路透调查访问11位分析师的预估中值，台湾5月出口料较上年同期成长4%，增速慢于4月。

4月出口年增率为6.2%，高于市场预估。出口对于台湾经济来说至关重要，是判断全球高科技电子产品需求的关键指标。

5月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升1.63%，年增率低于4月的1.65%，亦低于央行乐见的2%水准。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
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