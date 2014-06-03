路透6月3日 - 以下为IRONFX Global分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：在1.3650美元遇阻后下滑，该水准接近50期移动均线，但1.3587美元的支撑位力挽欧元/美元走低。只要欧元在通道内持续高不过前高、低破前低的走势，并且处于均线下方，其前景就依然偏向下档。若跌破1.3587美元，暗示将持续下跌趋势，且将有更大的偏空意涵，目标为2月低点1.3475美元。不过，汇市动能指标以及价格走势间仍存在正面背离，表明跌势正在减速。

* 美元/日圆：自101.45日圆的支撑位反弹，并突破102.00的障碍位和200日移动均线，突破102.00亦暗示头肩底形态可能已经完成。不过，涨势在102.40遇阻，考虑到相对强弱指标在70的水准遭遇阻力，不排除还有一波空头走势的可能，可能将测试颈线位置，并测试102.00区域的支撑。美元/日圆当前走势为高点高过前高、低点高于前低，据此可以判断，未来若在通道内下跌，将是修正性走势。

* 欧元/英镑：处于盘整阶段，仍在短期下跌趋势线切入位下方。尽管跌势并未改变，但只有跌破0.8080的支撑位，才会继续下跌，且会暗示将屡破前低。我们对汇市动能的研究显示，欧元/英镑处于下跌趋势。而乖离率的移动平均值(MACD)来到虚线(trigger line)下方，看似已经进入偏空区域。因此，欧元/英镑近期很可能再次下探并接近0.8080。只有突破下跌趋势线和0.8140的阻力位，才有重新调整我们分析看法的理由。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3603 1.3594 +0.07 -1.03 1.3745

美元/日圆 102.34 102.36 -0.02 -2.81 105.30

欧元/日圆 139.20 139.17 +0.02 -3.75 144.63

美元/瑞郎 0.8982 0.8986 -0.04 +0.60 0.8928

英镑/美元 1.6754 1.6745 +0.05 +1.20 1.6556

美元/加元 1.0896 1.0899 -0.03 +2.60 1.0620

澳元/美元 0.9270 0.9246 +0.26 +4.01 0.8913

新西兰元/美元 0.8459 0.8450 +0.11 +3.08 0.8206

欧元/瑞郎 1.2222 1.2216 +0.05 -0.40 1.2271

欧元/英镑 0.8118 0.8115 +0.04 -2.16 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0960 9.0985 -0.03 +2.81 8.8474

美元/挪威克朗 5.9952 5.9930 +0.04 -1.17 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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