澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透6月3日 - 以下为IRONFX Global分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：在1.3650美元遇阻后下滑，该水准接近50期移动均线，但1.3587美元的支撑位力挽欧元/美元走低。只要欧元在通道内持续高不过前高、低破前低的走势，并且处于均线下方，其前景就依然偏向下档。若跌破1.3587美元，暗示将持续下跌趋势，且将有更大的偏空意涵，目标为2月低点1.3475美元。不过，汇市动能指标以及价格走势间仍存在正面背离，表明跌势正在减速。
* 美元/日圆：自101.45日圆的支撑位反弹，并突破102.00的障碍位和200日移动均线，突破102.00亦暗示头肩底形态可能已经完成。不过，涨势在102.40遇阻，考虑到相对强弱指标在70的水准遭遇阻力，不排除还有一波空头走势的可能，可能将测试颈线位置，并测试102.00区域的支撑。美元/日圆当前走势为高点高过前高、低点高于前低，据此可以判断，未来若在通道内下跌，将是修正性走势。
* 欧元/英镑：处于盘整阶段，仍在短期下跌趋势线切入位下方。尽管跌势并未改变，但只有跌破0.8080的支撑位，才会继续下跌，且会暗示将屡破前低。我们对汇市动能的研究显示，欧元/英镑处于下跌趋势。而乖离率的移动平均值(MACD)来到虚线(trigger line)下方，看似已经进入偏空区域。因此，欧元/英镑近期很可能再次下探并接近0.8080。只有突破下跌趋势线和0.8140的阻力位，才有重新调整我们分析看法的理由。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3603 1.3594 +0.07 -1.03 1.3745
美元/日圆 102.34 102.36 -0.02 -2.81 105.30
欧元/日圆 139.20 139.17 +0.02 -3.75 144.63
美元/瑞郎 0.8982 0.8986 -0.04 +0.60 0.8928
英镑/美元 1.6754 1.6745 +0.05 +1.20 1.6556
美元/加元 1.0896 1.0899 -0.03 +2.60 1.0620
澳元/美元 0.9270 0.9246 +0.26 +4.01 0.8913
新西兰元/美元 0.8459 0.8450 +0.11 +3.08 0.8206
欧元/瑞郎 1.2222 1.2216 +0.05 -0.40 1.2271
欧元/英镑 0.8118 0.8115 +0.04 -2.16 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0960 9.0985 -0.03 +2.81 8.8474
美元/挪威克朗 5.9952 5.9930 +0.04 -1.17 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508