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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 15:36 BJT

亚洲橡胶：东京期胶上涨，因油价走强且日圆下滑

“油价上升且日圆走疲，使TOCOM胶价脱离低点，但需求面仍缺乏可帮助价格大幅上涨的利好消息。”曼谷一交易员说。

布兰特原油周二微升至每桶109美元附近，自三周低点略微反弹，因美国和中国的向好经济数据提升了两国燃料需求前景。

日圆兑美元 则跌至102.36。

上海期交所主力9月期胶合约 跌75元人民币，收报每吨14,105元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 最新报每公斤166.70美分，涨0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/张若琪 审校 艾茂林/张荻)
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