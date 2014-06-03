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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 15:41 BJT

欧洲个股：巴克莱已经裁减数百个投资银行职位--消息人士

路透伦敦6月3日 - 熟知内情消息人士表示，巴克莱 本周已经裁减数百个投资银行职位，这是该公司三年内裁员7,000人的缩减成本计画的一部分。

这次裁员集中在固定收益、汇率及商品交易(FICC)部门，以及市场业务，而非顾问及股票事业。巴克莱和瑞银集团(UBS) 等多家银行都在缩减FICC事业，因营收下滑且监管趋于严格。

消息人士称，尚不清楚裁员的准确数字，但将横跨亚洲、欧洲及美国。巴克莱投行部门今年稍早已经裁员超过400人。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)
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