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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 15:45 BJT

台股业绩：宏达电5月营收211亿台币，较去年同期减27%

路透台北6月3日 - 台湾智慧手机制造大厂--宏达电 周二公布，5月营收为210.65亿台币，较去年同期衰退27.37%。

宏达电今日股价重挫6.25%报150台币；大盘加权股价指数 则收高0.52%。(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电新闻,请点选2498.TW-CMN (记者 高洁如/董永年; 审校 张喜良)
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