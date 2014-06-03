CNH动态：现汇价格较端午节前走软，但不脱区间盘势

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透香港5月22日 - 离岸人民币现汇 周二尾盘较上周五下跌。中间价创近九个月新低，以及离岸企业购汇盘，带动离岸汇价盘中大致在6.25上下波动。
交易员指出，早盘公布的汇丰制造业采购经理指数(PMI)显示中国经济出现回稳迹象，令离岸汇价走稳在区间高端附近。不过，近中午时购汇盘渐聚集，令汇价回软，但基本不脱近期的区间盘整。
“今天的CNH基本还在区间运行...PMI数据比较正面，但我们还看不到人民币恢复转多的的迹象。”一外资行人士说。
另一中资行人士指出，盘中交投意欲不强，成交多由客盘主导，预计人民币仍会在6.2300-6.2600的区间中来回游走。
中国周日公布的5月官方制造业PMI自前月的50.4升至50.8，为连续三个月回升并创年内新高；周二出炉的5月官方非制造业商务活动指数亦升至55.5，创出六个月新高。汇丰(HSBC)周二公布的中国5月制造业PMI终值为49.4，高于4月终值48.1，但较初值49.7下修。然而中国房价延续两年的升势开始动摇，将是经济能否持续回升的最大变数。
本地时间下午5:56时，离岸人民币现汇 报6.2540，较周一尾盘小升14点子或0.02%，较上周五尾盘则是下跌约80点子。香港及中国市场周一因端午节休市。
境内人民币兑美元即期 今日收低0.11%至6.2541，中间价 开在6.1710，较上日贬0.02%。结购汇在早盘保持相对均衡，但午盘时购汇逐渐占据上风，美元价格振荡走升。
国际投行野村中国最新发布报告，上调对中国今年国内生产总值（GDP）增长率的预估至7.5%，称这主要基于5月先行指标的改善，以及政策微调力度的加大。该投行称，维持三季度下调存款准备金率50个基点的预期，不过同时也承认政府可能选择其它方式放松货币政策，如采取再贷款以及差别降准等有针对性的措施。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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