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市场报道 | 2014年 6月 3日 星期二 16:18 BJT

欧洲已公布经济指标--2014/6/3

国家             时间   较前月(季)(%)             上月(季)(%)              较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国                第一季            +0.8  r                 +0.7  f                    +3.1  r
 德国                第一季            +0.8  f                 +0.4  f                    +2.5  f
 法国                第一季            +0.0  p                 +0.2  r                      --  
 意大利              第一季            -0.1  p                 +0.1  r                    -0.5  p
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                   4月            +0.4  p                 +0.2  f                    +1.8  p
 德国                   5月            -0.1  p                 -0.2  f                    +0.9  p
 法国(HICP)             4月            +0.0  f                 +0.5  f                    +0.8  f
 意大利(HICP)           5月            -0.1  p                 +0.5  f                    +0.4  p
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                   4月            持平  u-p               +0.2  u-f                  +0.6  u-p
 德国                   4月            -0.1                    -0.3                       -0.9  
 法国                   4月            -0.1                    -0.4                       -0.9  
 意大利                 4月            -0.3  p                 -0.2                       -1.5  P 
 
 失业率                           当月(季)%               上月(季)%                             
 英国                 1-3月             6.8                     7.2                             
 德国                   5月             6.7  @                  6.7  @                          
 法国                第四季            10.2  P                 10.3  r                          
 意大利                 4月            12.6  @                 12.6  @-r                        
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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