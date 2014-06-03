《焦点》政策托底中国5月PMI双回暖，能否持续楼市将是关键

* 稳增长政策效果初显，官方和汇丰PMI回升

* 新订单和新出口订单改善预示总需求好转

* 外贸波动和楼市疲软，难言经济全面回升

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路透北京6月3日 - 受益于外需复苏及“微刺激”政策托底，中国5月官方PMI和汇丰制造业PMI均回升至数月高点，经济初显回稳迹象。然而中国房价延续两年的升势开始动摇，将是经济能否持续回升的最大变数。

分析师指出，PMI分项数据显示经济全面回升尚未到来，鉴于房地产市场与中国经济的联动性仍强，结合上周末的国务院常务会议内容，稳增长的政策有望发力，包括定向降准等。

“PMI是今年以来首个明显改善的宏观指标，5月宏观数据会有一定的好转，实体经济活动会呈现一个略微回升的态势，”瑞银经济学家胡志鹏说。

他认为这背后的支撑主要来自两个因素，一个是出口的复苏，5月份出口同比增速可能会回到8%左右；第二是微刺激的效果正在逐渐体现，整个夏天实体经济活动环比有希望出现一定的企稳回升。

中国周日公布的5月官方制造业PMI自前月的50.4升至50.8，为连续三个月回升并创年内新高；周二出炉的5月官方非制造业商务活动指数亦升至55.5，创出六个月新高。汇丰(HSBC)周二公布的中国5月制造业PMI终值为49.4，高于4月终值48.1，但较初值49.7下修。

欲览中国PMI走势图表，请点击 link.reuters.com/vyr79v

官方制造业PMI数据显示，新订单指数为六个月以来最高52.3，新出口订单指数亦比上月回升0.2个百分点至49.3。汇丰PMI新订单分项指数亦在萎缩三个月后重返荣枯线水准，更为亮丽的是新订单出口指数大幅升至53.2，创49个月高位。

“这确实体现总需求是在好转，一方面出口订单在好转，外需是一个因素。另外国内需求也是在改善，统计局（PMI）新订单改善的幅度要大于新出口订单，隐含的就是内需其实也是不错的。”胡志鹏表示。

不过汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，“5月（汇丰）PMI终值证实经济正在企稳，但要说触底还为时尚早，尤其是在房地产行业疲软的情况下。”

中国指数研究院公布的5月百城新建住宅均价环比24个月来首度下行，同比连涨18个月，但涨幅连续第五个月缩窄。 而易居一手房价格288指数环比连续第二个月下跌。

**经济全面回升尚待时日**

虽然统计局PMI整体指数和新订单分项有所改善，但小型企业PMI仍然处在48.8的低位；而且更侧重中小企业的汇丰PMI年内迄今一直位于荣枯线下方。

中信证券在一份研究报告中称，外贸的波动和地产行业的下滑，对小企业经营产生的冲击不容忽视。

“在中小企业相对低迷的背景下，目前仍难以确认经济已经开始全面回升，”中信报告提到，当前小企业还面临普遍的融资难问题，这也是目前小企业PMI回暖乏力的主要原因。

国泰君安分析师薛鹤翔亦认可需求在改善，但他认为两项指数中新订单的好转是一个短期的现象。“还是政策效果的体现，但政策（效果）很难说会很长时间都维持在一个很高的状态，”薛鹤翔说。

此外，就业形势尚未明显好转，亦令中国经济是否步入升势增添疑虑。交银报告预计在企业生产经营活动回暖带动下，未来就业形势可能会出现阶段性好转，但未来经济转型带来的摩擦性失业压力可能加大，中长期而言就业压力依然不容乐观。

5月官方PMI从业人员指数环比下降0.1个百分点至48.2，连续两年低于荣枯线；汇丰PMI就业分项指数则再度下滑并连续第七个月在荣枯线下方，企业裁员仍在持续。

**稳增长仍需政策加力**

尽管先行指标的分项数据有喜有忧，但面对不稳的回升势头，以及上周末国务院常务会议传递的信息，中国要实现年初确定的7.5%的经济增长目标，定向发力政策仍会加码。

“缺乏持续的成长动能说明需要更加强劲的政策支持。我们预计未来几个月货币政策和财政政策均将逐渐放松。”屈宏斌表示。

上周五的国务院常务会议指出，要保持货币信贷和社会融资规模合理增长，并加大“定向降准”措施力度，对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达到一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，货币政策定向发力程度有所加大，但和市场全面降准的预期还是不一样。这表明一是全面放松或时候未到，二是要考虑传导，货币政策放宽了但资金到不了实体经济，只会加剧银行间宽松的情况。

“还是定向降准，但是力度加大了，银行的范围应该是扩大了...再贷款强调扩大支持小微企业，现在看也是要进一步增加规模，包括还提到了金融债。“ 他评论称。