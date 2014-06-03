《交易视点》中国定向降准稳增长，转债小反弹可期--中金

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债走高，预期美联储6月仍将升息
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透北京6月3日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，国务院扩大“定向降准”会议精神和中采PMI数据有望进一步小幅抬升市场风险偏好。
而转债品种本身“进可攻、退可守”的特性依然鲜明，安全边际较好，估值也仍然处于历史低位，回报确定性略输纯债，但中短期表现有望好转，继续建议投资者逢低提升仓位。
**股市趋势性机会尚难形成，然有边际变化机会**
过去一周，在良好的政策预期下，股市情绪略有好转，低迷的交易量也有回升的迹象。周三股指股市曾在地产、券商等板块的推动下大幅反弹，但其后重回震荡，趋势不明显。
沪指全周累计小涨0.23%，而转债从股、债两方面受益，也收获了0.46%的涨幅。
上周股、债齐涨，共同逻辑在于期待货币政策刺激。我们在上周《不退则谋进，但量变非质变》阐述了对近期转债的偏正面看法，重申边际改善的力量来自于：汇丰PMI初值超预期，监管层悄然放松房地产政策，对IPO限量降低了部分担忧，加上政策呵护带来“托底效应”，市场风险偏好有望略有好转。
总体看，股市趋势性机会尚难形成，长周期底部徘徊走势仍将继续。但短期调整压力减小，有望依托“政策底”和边际利好向上试探空间。边际变化对小盘成长股和主题性机会似乎更为有利。
**小幅抬升市场风险偏好**
我们认为5月30日国务院会议精神和中采PMI数据有望进一步小幅抬升市场的风险偏好。
对于前者：第一，“定向降准”表明稳增长信号进一步增强，但兼顾调结构和保持定力等诉求，避免全面降准可能产生的后遗症。
第二，定向措施更像是“靶向治疗”，在商业银行风险偏好下降中信用创造更为立竿见影，并形成贷款投向的激励机制。
第三，“宽货币、紧信用、缺存款”格局没有本质改变，关注后续措施。
第四，对流动性等的影响与全面降准同中存异。
第五，定向措施稳增长效果还需要存贷比、信贷额度等其他措施配合，核心是谁来加杠杆。
第六，对市场的影响，利率债转为震荡慢牛，信用债分化，息差机会仍不错，股市风险偏好略升，综合来看转债小幅受益。
此外，5月中采PMI回升至50.8，经济增长动能快速反弹，以新订单减购进价格衡量的利润趋势平稳，同样有助于提升投资者企业盈利预期和风险偏好。
**不退则谋进，但量变非质变**
股市盈利预期和风险偏好都有望小幅上升，股市估值趋势如何？
IPO重启、理财收益率下行缓慢、股市赚钱效应还不明显，加上股市风险偏好仅是低位回升，股市资金状况好于去年下半年，大规模流入还需要时间和契机。
不过，最关键的是，降低社会融资成本且债市收益率明显下行意味着股市估值迎来“托底期权”，下行空间被封杀。
我们坚持《不退则谋进，但量变非质变》中的看法，股市趋势性机会尚难形成，长周期底部徘徊走势仍将继续。
但此前市场一致期待的跌破2000点后抄底预期落空，反过来短期有望依托“政策底”和边际利好向上试探空间。
边际变化对小盘成长股和主题性机会似乎更为有利，高股息蓝筹股开始展现“类债券”属性。
而转债品种本身“进可攻、退可守”的特性依然鲜明，安全边际较好，估值也仍然处于历史低位，回报确定性略输纯债，但中短期表现有望好转，继续建议投资者逢低提升仓位。
**个券点金**
个券方面，仍看好平安、非银大盘、中行、隧道、重工、国电以及小盘中的川投、华天、久立、齐翔、中鼎、海直等个券。
纯债替代品种中，仍建议关注有望受益于息差收窄的南山转债以及中海等品种。
但就降低社会融资成本政策本身的影响而言，显然国电等高负债企业受益最为明显，而小盘和题材品种有望从股市风险偏好小幅上升中受益。此外，关注国金转债周二上市初期的低吸机会。(完)
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0200GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报4.3200-4.3220 * 该货币对升至4.3300，但之后遭遇当地卖盘打压 * 4.3200上方良好买盘仍提供支撑，现报4.3245-65 * 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，股市卖盘带来支撑，马来西亚股市KLCI指数跌0.63% * 无本金交割远期外汇(NDF)现报4.3250-4.3300(完) (编译 许娜；审校 龚芳)