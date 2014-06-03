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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 16:15 BJT

香港股市：涨0.9%至五个月最高收位，中国制造业数据提振人气

周日公布的中国5月官方制造业PMI创年内新高至50.8，高于预期。今日公布的中国汇丰5月制造业PMI创四个月高点至49.4，低于初值49.7。

中国农业银行 涨3.8%，中国工商银行 升2.0%。权重股腾讯控股 上涨2.5%。

澳门政府公布，5月份的博彩收入按年增加9.3%至323.54亿澳门元，同比增幅为今年2月以来连续第三个月下滑。 随后澳门博彩板块下滑。银河娱乐 跌3.1%，金沙中国 跌1.4%。(完)
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