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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 16:41 BJT

台湾央行：共发行9,046.1亿台币存单，存单发行余额减11.1亿台币

路透台北6月3日 - 台湾央行周二公布，共发行9,046.1亿台币存单，与今日存单到期金额9,057.20亿相较，存单发行余额减11.1亿台币。

为平衡存单到期落点，台湾央行今日增加发行23天期存单，今日一共开放银行23，28，91，182四种天期存单供银行申购。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

23天期 0.87 4,214.0

28天期 0.87 4,699.1

91天期 0.93 116.0

182天期 1.05 17.0

央行上日共发行2,825.7亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,515.1亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为负171亿台币，累计至周一的超额准备为2,396亿台币、加计前期1%的超额准备为3,063亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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