台湾央行：共发行9,046.1亿台币存单，存单发行余额减11.1亿台币

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北6月3日 - 台湾央行周二公布，共发行9,046.1亿台币存单，与今日存单到期金额9,057.20亿相较，存单发行余额减11.1亿台币。
为平衡存单到期落点，台湾央行今日增加发行23天期存单，今日一共开放银行23，28，91，182四种天期存单供银行申购。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
23天期 0.87 4,214.0
28天期 0.87 4,699.1
91天期 0.93 116.0
182天期 1.05 17.0
央行上日共发行2,825.7亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,515.1亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为负171亿台币，累计至周一的超额准备为2,396亿台币、加计前期1%的超额准备为3,063亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508