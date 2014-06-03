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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 16:21 BJT

金属期市：沪铜在中国假期结束后升近三个月高位，伦铜因获利了结下跌

新加坡法国兴业银行分析师Mark Keenan指出，相对于其他大宗商品，基本金属对投资者的吸引力正开始变强。

“普遍看法是基本金属目前便宜，对该类资产的配置比例在上升。”他说道，“人们并不愿意真的加码配置能源或贵金属，同时对于农产品和软性商品的押注已经很多。因此，要提升组合回报的一个最有效方法就是增加金属持仓。”

上海期交所主力8月合约 涨至每吨48,890元人民币，接近5月26日触及的2月末以来最高点49,210元。该合约今日收报每吨48,690元，日内上涨0.5%。

伦敦期铜 下滑0.5%至每吨6,898.75美元，昨日曾攀升1.2%，创下三周以来最大单日涨幅。

伦敦锌市场开始出现现货供应紧张迹象，现货锌较指标期锌 合约的价差跳至升水，周一现货锌结算价较三个月期约升水约5.25美元，为近三个月以来最高。

全球交易所的锌库存则面临难以提取的局面，因纽奥良等仓库地点的交割出现积压延后。（完）

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/高琦 审校 张若琪/张明钧)
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