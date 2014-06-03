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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 18:07 BJT

香港个股：中信泰富对中信集团约2,300亿元资产收购建议获股东会通过

路透香港6月3日 - 中信泰富 周二称，其对母公司中信集团价值2,270亿元人民币的资产收购建议，获得股东会通过。

中信泰富在联交所一份声明称，今天举行的股东特别大会，关于向中信集团收购中信股份权益之议案，获99%或以上的赞成票通过。

中信泰富主席常振明于股东会后向传媒表示，交易原定于8月底完成，若果收购审批顺利，会争取提前至7月完成。

他并称，可能于本月中公布第二批战略投资者名单。

中信泰富于4月提出收购中信股份全部权益，其后确定最终转让对价为2,269.96亿元人民币。交易完成后，中信泰富将易名为“中国中信股份有限公司”，标志着中信集团藉中信泰富实现整体上市。

中信泰富周二收跌0.15%，报13.52港元。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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