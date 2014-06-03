《全球汇市》欧元位于近期低点附近，市场等待欧元区通胀率公布

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
“昨日美国公布数据出错后，美元维持住反弹势头，我们预计今日将进一步普涨，”摩根士丹利在一份报告中称。
“我们维持做多美元的策略，但美元/日圆仍除外，我们已趁美元/日圆最近这波反弹走势重新建立美元空头部位。”
美元兑日圆 报102.30，周一涨0.6%，创逾两个月最大单日涨幅。
澳元 微升，之前澳洲央行维持指标利率不变，而且没有像一些市场观察人士之前预期的那样试着口头打压澳元。澳元兑美元升0.3%报0.9275。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3607 1.3594 +0.10 -1.00 1.3745
美元/日圆 102.37 102.36 +0.01 -2.78 105.30
欧元/日圆 139.28 139.17 +0.08 -3.70 144.63
美元/瑞郎 0.8982 0.8986 -0.04 +0.60 0.8928
英镑/美元 1.6774 1.6745 +0.17 +1.32 1.6556
美元/加元 1.0892 1.0899 -0.06 +2.56 1.0620
澳元/美元 0.9276 0.9246 +0.32 +4.07 0.8913
新西兰元/美元 0.8465 0.8450 +0.18 +3.16 0.8206
欧元/瑞郎 1.2223 1.2216 +0.06 -0.39 1.2271
欧元/英镑 0.8109 0.8115 -0.07 -2.27 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1000 9.0985 +0.02 +2.86 8.8474
美元/挪威克朗 6.0031 5.9930 +0.17 -1.04 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508