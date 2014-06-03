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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 16:25 BJT

《全球汇市》欧元位于近期低点附近，市场等待欧元区通胀率公布

“昨日美国公布数据出错后，美元维持住反弹势头，我们预计今日将进一步普涨，”摩根士丹利在一份报告中称。

“我们维持做多美元的策略，但美元/日圆仍除外，我们已趁美元/日圆最近这波反弹走势重新建立美元空头部位。”

美元兑日圆 报102.30，周一涨0.6%，创逾两个月最大单日涨幅。

澳元 微升，之前澳洲央行维持指标利率不变，而且没有像一些市场观察人士之前预期的那样试着口头打压澳元。澳元兑美元升0.3%报0.9275。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3607 1.3594 +0.10 -1.00 1.3745

美元/日圆 102.37 102.36 +0.01 -2.78 105.30

欧元/日圆 139.28 139.17 +0.08 -3.70 144.63

美元/瑞郎 0.8982 0.8986 -0.04 +0.60 0.8928

英镑/美元 1.6774 1.6745 +0.17 +1.32 1.6556

美元/加元 1.0892 1.0899 -0.06 +2.56 1.0620

澳元/美元 0.9276 0.9246 +0.32 +4.07 0.8913

新西兰元/美元 0.8465 0.8450 +0.18 +3.16 0.8206

欧元/瑞郎 1.2223 1.2216 +0.06 -0.39 1.2271

欧元/英镑 0.8109 0.8115 -0.07 -2.27 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1000 9.0985 +0.02 +2.86 8.8474

美元/挪威克朗 6.0031 5.9930 +0.17 -1.04 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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