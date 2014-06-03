台湾汇市：台币转贬结束连三升格局，随韩元及人民币走弱

* 台币兑美元结束连三升，因韩元及人民币走弱 * 一个月美元/台币NDF换汇点转价平，台币升值预期降低 * 实质交易区不脱在29.950-30.050整理 路透台北6月3日 - 台币兑美元 周二收低，结束连三日上涨格局。主要反映端午节假期 间，韩元等新兴亚币的走弱，今日人民币 走贬也拖累台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，交易员表示，一个月期美元/台币换汇点转为价平至微幅溢价， 显示国际资金对台币走升预期降低。 交易员指出，韩元停止升值步伐，人民币今日甚至小幅贬值，令台币虽有股市持续上涨、外资转买超的激 励，但整日实质价位都在30.00附近盘整。由于台币走弱，今日有部分出口商抛汇，但也见到进口商的美元需 求，外资则两边皆有操作。 “亚币停住(升值)了，台币短期应该有些震荡，还要整理。”一位本地银行交易员说。 另一银行交易主管则称，今日股市虽然上涨，但因昨日韩元兑美元 创三周单日最大跌幅，因此台币 也必须适度反应。 他们认为，外资今日仍继续在台股与韩股买超，做多股市的意愿未见改变。本周观察重点还是在于外资汇 入的力道。 根据摩根资产与群益投信的统计，外资上周在亚洲买超台股最多，达4.89亿美元，且为连续第三周买超。 至于5月则以买超韩国和印度最多，分别为18.85亿美元和17.78亿美元。今年外资累积买超印度最力，在选举 行情一路推升下，已超过80亿美元，台湾则以逾73亿美元居次。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间料在29.950-30.050；今日台币实质交易区间主要在29.990-30.029 ，上日则在29.965-29.999。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛至价 平；一个月远汇报价 盘后来到30.020/30.030左右，上日纽约盘收在30.045。 台湾股市周二收高，随亚洲股市向上。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超29.83亿台 币，转卖为买。 韩国证券交易所周二公布，外资当日在韩国股市 买超281亿韩元。连续16个交易日买超。 韩元兑美元周二略微下滑，因受股市资金流出拖累，但出口商对韩元的需求限制韩元跌势。 人民币兑美元 周二收贬。中间价继续微幅走贬至近九个月新低，结购汇在早盘保持相对均衡， 但午盘时购汇逐渐占据上风，美元价格振荡走升。 本周全球重要经济事件及数据如下： 6/3(二)：美国工厂订单、美国IBD消费者信心指数； 6/4(三)：七国(G7)峰会(至6月5日)、2014国际金融协会(IIF)春季会员大会(至6月6日)、美国联邦储备理 事会(美联储/FED)发布经济形势褐皮书、英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至6月5日)、美国抵押贷款 市场指数、美国ADP就业报告、美国国际贸易收支、美国Markit服务业PMI、 美国ISM非制造业指数、 韩国国 内生产总值(GDP)； 6/5(四)：欧洲央行(ECB)管理委员会会议、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“低实质利 率”讲话、台湾主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)年增率'台湾央行公布5月底外汇存底金额、 汇丰中国 服务业PMI、美国一周初请失业金人数； 6/6(五)：美国非农就业岗位、美国ECRI经济领先指标、美国消费者信贷。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.064 30.050 29.990-30.109 30.100 8.11 6.78 元太外汇经纪公司 30.060 30.045 29.995-30.100 30.100 3.20 3.99 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.030/-0.015 美元/台币六个月期 -0.145/-0.125 -0.175/-0.145 (完)