新兴汇市：泰国经济计划憧憬提振泰铢，印度卢比受央行干预打压

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
印度卢比 回落，交易员称发现印度央行干预汇市以限制卢比升值。印度卢比是今年迄今亚洲表现最好的货币。
印度央行维持指标利率不变，并放宽规定以刺激银行放贷，央行宣布决议后，印度卢比短暂脱离低点。
印尼卢比 触及逾三个月最低水准，领跌亚洲新兴货币。之前印尼周一公布4月录得巨额贸易逆差。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.36 102.38 +0.02 +2.85 105.28
坡元 1.2564 1.2569 +0.04 +0.54 1.2632
台币 30.064 30.050 -0.05 -0.38 29.950
韩元 1023.00 1024.10 +0.11 +3.17 1055.40
泰铢 32.68 32.89 +0.64 +0.55 32.86
菲律宾披索 43.87 43.80 -0.16 +1.21 44.40
印尼卢比 11780.00 11760.00 -0.17 +3.23 12160.00
印度卢比 59.25 59.15 -0.17 +4.30 61.80
马币 3.2280 3.2273 -0.02 +1.47 3.2755
人民币 6.2531 6.2473 -0.09 -3.19 6.0539
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路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508