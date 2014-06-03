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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 16:40 BJT

新兴汇市：泰国经济计划憧憬提振泰铢，印度卢比受央行干预打压

印度卢比 回落，交易员称发现印度央行干预汇市以限制卢比升值。印度卢比是今年迄今亚洲表现最好的货币。

印度央行维持指标利率不变，并放宽规定以刺激银行放贷，央行宣布决议后，印度卢比短暂脱离低点。

印尼卢比 触及逾三个月最低水准，领跌亚洲新兴货币。之前印尼周一公布4月录得巨额贸易逆差。

亚洲 当日 今年以来 2013年

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印尼卢比 11780.00 11760.00 -0.17 +3.23 12160.00

印度卢比 59.25 59.15 -0.17 +4.30 61.80

马币 3.2280 3.2273 -0.02 +1.47 3.2755

人民币 6.2531 6.2473 -0.09 -3.19 6.0539

(完)

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