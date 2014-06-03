路透基点：永丰金租赁旗下Grand Capital International贷款案启动

台湾汇市：台币盘初续扬且触及30元，热钱大军再压境外银狂丢美元
路透台北4月26日 - 台币兑美元周三早盘续扬，且一度触及30元整数关卡；交易员称，在热钱大军再压境带动下，台币盘初续往升值方向挺进；但冲至30元附近即吸引进口商及散户逢低进场承接，抑台币升势。
路透香港6月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，牵头行兼簿记行兆丰国际商银已经启动Grand Capital International Ltd的四年期1亿美元循环信用贷款。
借款方的母公司永丰金租赁公司将提供担保，这项子弹式贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点。
如果台北银行间美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR的利差超过50基点，借款方将支付超出的利息部分。
承诺贷款2,000万美元或以上的银行，可获前端费用20基点以及牵头行头衔；承诺贷款1,500-1,900万美元的银行可获15基点的费用；承诺贷款1,000-1,400万美元者可获10基点的费用。
如果银行在7月4日之前承诺参贷的话，可额外获5个基点的优惠费用。
融资所得将做为营运资金。回覆截止期限为7月18日。
借款方在2011年8月时曾敲定一笔1.60亿美元的五年期融资，该笔贷款分为A部分的8,000万美元定期贷款，以及B部分的8,000万美元循环贷款。两部分的贷款利率都是LIBOR加码90个基点。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
路透台北4月26日 - 台币兑美元周三早盘续扬，且一度触及30元整数关卡；交易员称，在热钱大军再压境带动下，台币盘初续往升值方向挺进；但冲至30元附近即吸引进口商及散户逢低进场承接，抑台币升势。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%