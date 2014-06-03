路透基点：永丰金租赁旗下Grand Capital International贷款案启动

路透香港6月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，牵头行兼簿记行兆丰国际商银已经启动Grand Capital International Ltd的四年期1亿美元循环信用贷款。

借款方的母公司永丰金租赁公司将提供担保，这项子弹式贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点。

如果台北银行间美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR的利差超过50基点，借款方将支付超出的利息部分。

承诺贷款2,000万美元或以上的银行，可获前端费用20基点以及牵头行头衔；承诺贷款1,500-1,900万美元的银行可获15基点的费用；承诺贷款1,000-1,400万美元者可获10基点的费用。

如果银行在7月4日之前承诺参贷的话，可额外获5个基点的优惠费用。

融资所得将做为营运资金。回覆截止期限为7月18日。

借款方在2011年8月时曾敲定一笔1.60亿美元的五年期融资，该笔贷款分为A部分的8,000万美元定期贷款，以及B部分的8,000万美元循环贷款。两部分的贷款利率都是LIBOR加码90个基点。(完)