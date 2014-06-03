中国债市：一年期IRS续创年内低位，受政策微刺激力度加大带动

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透北京6月3日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二跌势未止，一年期续创年内低点。市场人士指出，决策层加大政策微刺激力度，IRS延续下滑步伐；但受基准资金利率限制，其短期大幅下行的空间受限。
“相较上周五收盘水平，IRS曲线下行中略有变平，但曲线较周五晚间水平有所反弹，”广发银行高级交易员吴思捷称，“主要就是受上周五晚间新闻的影响。”
他进一步指出，当前IRS一年期品种收益水平与基准资金利率间利差已窄，短期内下跌空间不大。而1*5期限利差则相对较宽，可考虑做平曲线策略，也可看窄IRS与现券利差。
继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国上周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
------------------------------------------------------------------------------------
今日 3.2425/3.3459 3.3375/3.4300 3.5446/3.6300 3.7325/3.8275 3.7273/4.0433
上日 3.3500/3.4500 3.4696/3.5600 3.6684/3.7600 3.8400/3.9375 3.8367/4.1507
------------------------------------------------------------------------------------
变动 -0.1075/-0.1041 -0.1321/-0.1300 -0.1238/-0.1300 -0.1075/-0.1100 -0.1094/-0.1074
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年4月人民币IRS成交的名义本金总额约3,280.52亿元，较3月的3,234.55亿略增。(完) (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508