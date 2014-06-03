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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 17:00 BJT

中国债市：一年期IRS续创年内低位，受政策微刺激力度加大带动

路透北京6月3日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二跌势未止，一年期续创年内低点。市场人士指出，决策层加大政策微刺激力度，IRS延续下滑步伐；但受基准资金利率限制，其短期大幅下行的空间受限。

“相较上周五收盘水平，IRS曲线下行中略有变平，但曲线较周五晚间水平有所反弹，”广发银行高级交易员吴思捷称，“主要就是受上周五晚间新闻的影响。”

他进一步指出，当前IRS一年期品种收益水平与基准资金利率间利差已窄，短期内下跌空间不大。而1*5期限利差则相对较宽，可考虑做平曲线策略，也可看窄IRS与现券利差。

继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国上周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.2425/3.3459 3.3375/3.4300 3.5446/3.6300 3.7325/3.8275 3.7273/4.0433

上日 3.3500/3.4500 3.4696/3.5600 3.6684/3.7600 3.8400/3.9375 3.8367/4.1507

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变动 -0.1075/-0.1041 -0.1321/-0.1300 -0.1238/-0.1300 -0.1075/-0.1100 -0.1094/-0.1074

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2014年4月人民币IRS成交的名义本金总额约3,280.52亿元，较3月的3,234.55亿略增。(完) (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
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