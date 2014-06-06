离岸人民币：中国外管局下发指引，放宽RQFII额度使用灵活性--消息

路透香港6月6日 - 两位消息人士周五透露，中国国家外管局在5月底下发RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度管理操作指引，放宽机构使用RQFII投资额度的灵活性以及投资本金汇入期限制。

业内人士认为，此举有利于加速离岸人民币回流、提高人民币合格境外机构投资者使用RQFII的效率。

“5月20日，外管局召集了一些人民币合格投资者和托管银行开了相关会议讨论，明确了RQFII投资额度可调剂的规则，这样，机构使用RQFII额度的灵活度会增加。”一位香港机构负责人称。

路透了解到，指引提出，RQFII今后需实行主报告行制度，即同一RQFII机构可委托不超过3家托管行，并制定一家托管行为主报告行，负责代其统一向国家外汇局申请投资额度。

RQFII额度可分为开放式基金额度、其他产品（或资金）额度，开放式基金额度可在多只（公募）开放式基金产品之间共享。开放式基金额度与其他产品额度相互调剂的，机构可通过主报告行向外管局申请。

另一位中资银行人士亦证实，“外管局发出的指引把RQFII额度分为开放式基金和其他产品两大类型，额度在开放式基金产品中可以共享，这给很多机构提供了便利性。”

路透尚未联络到国家外管局对上述消息给予评论。

2011年外管局相关试点通知规定，人民币合格境外机构投资者在申请RQFII额度时需提交拟发行基金或产品情况等材料，而已取得投资额度的如自获批额度之日起1年内未能有效使用投资额度，外汇局会调减其投资额度直至取消。

即申请RQFII额度的境外机构投资者都要提交一个产品计划审批，如成功获得额度，则意味着额度是限定给某只产品使用。如目前A股交易所ETF基金为例，通常会收到10-15亿额度,额度用尽后可获批新额度,但若闲置不能转给其他产品，待满一年后只能被调减或收回。

路透亦了解到，外管局此次还明确了放宽投资本金汇入期限。除开放式基金外，其他产品（资金）应在额度获批后6个月内汇入投资本金，此次规定，可通过主报告行申请再延期6个月。

中国外管局最新数据显示，截止5月30日，已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)66家，获批额度共计2,362亿元人民币。

5月份RQFII额度增加206亿元人民币，其中南方东英资产管理公司等六家基金系驻港机构共增加70亿元；光大证券金融控股公司等四家证券系驻港机构共计增加31亿元；中国人寿富兰克林资产管理公司和泰康资产管理(香港)公司等机构共增加105亿元。