版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 17:04 BJT

中国个股：鄂尔多斯称正筹划B股转H股，股票继续停牌

路透上海6月3日 - 停牌近一个月的内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 周二公告称，公司正筹划重大事项，可能涉及其B股转到H股上市。

公告指出，目前上述重大事项尚处于筹划阶段，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。

中国沪深两市B股市场因缺乏融资功能，近年来，部分B股公司开始为其B股谋划转型，类似中集 等公司已成功将B股转至H股上市，浙能电力 则是通过重组实现“B转A”。

鄂尔多斯自5月6日起持续停牌，因筹划重大事项，但之前一直未对筹划事项进行说明。上一交易日公司A股和B股分别收报7.38元和0.782美元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐