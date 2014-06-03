欧元债市：葡萄牙公债收益率上升，之前其最高法院驳回部分撙节措施

中国能源：推动煤炭企业兼并重组，保持高压倒逼落后产能加快退出--发改委
路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
葡萄牙10年期公债收益率 延续周一的涨势，上升2个基点至3.70%，表现不如区内其他国家；受欧洲央行本周料推出货币刺激举措预期的支撑，欧元区其他国家债券普遍受到支撑。
“葡萄牙得尽快解决这个问题，找出替代的措施(以堵住预算缺口)，因利差可能一直扩大，且评等展望可能恶化。”ING策略师Alessandro Giansanti表示。
其他二线国家债券走坚，市场静观欧元区5月通胀数据初值的公布，数据料巩固欧洲央行本周稍晚出台政策宽松的理据。
西班牙10年券收益率 跌2个基点，报2.83%，意大利10年券收益率 跌1个基点，报2.96%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/张若琪 审校 石冠兰/艾茂林)
路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透法兰克福4月25日 - 欧洲央行(ECB)周二公布的调查显示，欧元区银行业者第二季料进一步增加放贷，尽管欧洲央行超宽松货币政策损及利润率。
路透上海4月26日 - 中国股市沪综指周二收涨0.16%。沪深证交所融资融券余额当日减 少19.5亿元人民币，连续第六日下降；两市两融余额为9,154.8亿元，续创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174.3 -54.8 3,129.53 4/21 5,421.7 3,807.4 9,22