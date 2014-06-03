欧元债市：葡萄牙公债收益率上升，之前其最高法院驳回部分撙节措施

葡萄牙10年期公债收益率 延续周一的涨势，上升2个基点至3.70%，表现不如区内其他国家；受欧洲央行本周料推出货币刺激举措预期的支撑，欧元区其他国家债券普遍受到支撑。

“葡萄牙得尽快解决这个问题，找出替代的措施(以堵住预算缺口)，因利差可能一直扩大，且评等展望可能恶化。”ING策略师Alessandro Giansanti表示。

其他二线国家债券走坚，市场静观欧元区5月通胀数据初值的公布，数据料巩固欧洲央行本周稍晚出台政策宽松的理据。

西班牙10年券收益率 跌2个基点，报2.83%，意大利10年券收益率 跌1个基点，报2.96%。(完)

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