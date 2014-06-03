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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 17:30 BJT

欧元债市：德国公债期货跌至日低，欧元区通胀数据疲弱

路透伦敦6月3日 - 德国公债期货周二跌至日低，之前公布的欧元区通胀数据意外疲弱。但跌势预计短暂，因该数据增强了欧洲央行(ECB)本周稍晚放松政策的理由。

一些交易员表示，市场已经消化了通胀数据疲弱的预期，该数据促使投资者在最近上涨之后了结获利。

“该数据其实对债市利好。我们预期在周四的欧洲央行会议之前，德国公债将重拾动能，并再度开始上涨，”一名交易员表示。

德债期货 跌至盘中低点146.40，跌32个跳动点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张涛；审校 蔡美珍)
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