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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 17:14 BJT

中国债市：人民币IRS集中清算业务渐行渐近，上清所发布会员名单

路透北京6月3日 - 中国人民币利率互换（IRS）集中清算业务渐行渐近。银行间市场清算所股份有限公司周二发布公告称，工商银行 等5家机构为IRS集中清算业务综合会员，国开行 等35家机构则为普通会员。

公告显示，人民币IRS集中清算业务综合清算成员包括：工商银行、交通银行 、浦发银行 、兴业银行 和中信证券 。

普通会员则包括国开行和进出口行、农业银行 等17家商业银行、中金公司等7家证券公司，以及汇丰银行(中国)等9家外资机构。

IRS集中清算业务今年1月启动，央行此前通知要求自7月1日起均选择集中清算。

人民币利率互换集中清算业务，是指市场参与者将其达成的人民币利率互换交易，提交上海清算所进行集中清算，由上海清算所作为中央对手方（CCP）承继交易双方的权利及义务，并按照多边净额方式计算市场参与者在相同结算日的利息净额，建立相应风险控制机制，保证合约履行、完成利息净额结算的处理过程。（完）

参看详情，请点击上海清算所网站 here (发稿 曹巍浩 审校 黄凯)
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