中国债市：人民币IRS集中清算业务渐行渐近，上清所发布会员名单

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透北京6月3日 - 中国人民币利率互换（IRS）集中清算业务渐行渐近。银行间市场清算所股份有限公司周二发布公告称，工商银行 等5家机构为IRS集中清算业务综合会员，国开行 等35家机构则为普通会员。
公告显示，人民币IRS集中清算业务综合清算成员包括：工商银行、交通银行 、浦发银行 、兴业银行 和中信证券 。
普通会员则包括国开行和进出口行、农业银行 等17家商业银行、中金公司等7家证券公司，以及汇丰银行(中国)等9家外资机构。
IRS集中清算业务今年1月启动，央行此前通知要求自7月1日起均选择集中清算。
人民币利率互换集中清算业务，是指市场参与者将其达成的人民币利率互换交易，提交上海清算所进行集中清算，由上海清算所作为中央对手方（CCP）承继交易双方的权利及义务，并按照多边净额方式计算市场参与者在相同结算日的利息净额，建立相应风险控制机制，保证合约履行、完成利息净额结算的处理过程。（完）
参看详情，请点击上海清算所网站 here (发稿 曹巍浩 审校 黄凯)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508