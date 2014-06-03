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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 17:19 BJT

表格：欧元区5月通胀率降至0.5%，降幅大于市场预期

路透布鲁塞尔6月3日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.5%（路透调查预估为升0.7%），4月为升0.7%。以下为详细数据：

2013年5月 13年12月 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月

欧元区18国HICP 权重

整体 1000.0 1.4 0.8 0.8 0.7 0.5 0.7p 0.5e

食品和烟草 197.6 3.2 1.8 1.7 1.5 1.0 0.7p 0.1e

能源 108.1 -0.2 0.0 -1.2 -2.3 -2.1 -1.2p 0.0e

非能源工业品 266.6 0.8 0.3 0.2 0.4 0.2 0.1p 0.0e

服务业 427.8 1.5 1.0 1.2 1.3 1.1 1.6p 1.1e

* e为初值，p为终值 (完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)
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