投行观点：上调2014年中国GDP增速预估至7.5%，受益于政策微调--野村

路透北京6月3日 - 国际投行野村中国最新发布报告，上调对中国今年国内生产总值（GDP）增长率的预估至7.5%，称这主要基于5月先行指标的改善，以及政策微调力度的加大。

野村中国的张智威等三位经济学家在报告中称，仍维持三季度下调存款准备金率50个基点的预期，不过同时也承认政府可能选择其它方式放松货币政策，如采取再贷款以及差别降准等有针对性的措施。

野村预计下半年经济增速将有所改善，将二、三、四季度的GDP预估分别自原先的7.1%、7.4%和7.5%，上修至7.4%、7.5%和7.6%；并将全年预估自7.4%调至7.5%。

他们指出，此次调整预估，主要基于两点，一是5月经济增长动力意外回升，刚刚公布的先行指标官方和汇丰制造业采购经理人指数（PMI）均回暖。二是政策微调力度在最近几月加大，最新一次是上周五的加大定向降准力度。

“我们认为这些政策声明传递出的最重要的信息是，政策立场已有变化，与一个月前相比，房地产市场调整对经济增长造成的下行压力显然让政府更担心了。”

野村预计中央可能在三季度对财政和货币政策作出进一步微调，经济下行风险得延后至2015年显现。他们预计2015年的GDP增速将降至6.8%，且明年通胀水平可能升至3.2%，制约未来政策放松的空间。

该投行并将今年的固定资产投资增速自17.6%上调至18%；规模以上工业增加值增速从9%微调至9.1%，零售销售和出口增速则没有调整，仍在12.4%和2.6%。

汇丰中国5月制造业PMI终值升至49.4的四个月高点，但较初值略有下调，且连续第五个月低于50.0关口；此前出炉的中国5月官方制造业PMI则升至50.8，为连续三个月回升并创年内新高，其中新订单指数等主要分项指数升幅明显。

继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国上周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。 （完）