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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 17:21 BJT

中国新债：财政部下周二起发行至多400亿元电子储蓄国债，期限三和五年

路透上海6月3日 - 中国财政部周二公告称，将于下周二(10日)起发行两期电子式储蓄国债，最大发行总额400亿元人民币，其中三年期240亿元，五年期160亿元。

刊登在财政部网站的公告显示，上述两期国债为今年第三期和第四期电子式储蓄国债。三年期品种票面利率5%，五年期期利率5.41%。发行期为6月10日至6月19日。

上述国债从6月10日开始计算，持有两期国债不满六个月提前兑取不计付利息；满六个月不满24个月按发行利率计息并扣除180天利息；满24个月不满36个月按发行利率计息并扣除90天利息；持有第四期满36个月不满60个月按发行利率计息并扣除60天利息。

储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的，以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券。(完)

参看详情，可点选财政部网站 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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